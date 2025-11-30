Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Beste von Darrell & Brandon

ProSieven MAXXStaffel 7Folge 26vom 30.11.2025
Folge 26: Das Beste von Darrell & Brandon

21 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 12

Wie der Vater, so der Sohn: Storage Wars begleitet Darrell und Brandon auf ihrem Weg zum Erfolg. Das Duo stellt die Konkurrenz auf so mancher Auktion in den Schatten und beweist in Sachen Wertgegenstände ein erstaunlich gutes Händchen.

ProSieben MAXX
