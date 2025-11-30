Die genauesten SchätzungenJetzt kostenlos streamen
Storage Wars
Folge 28: Die genauesten Schätzungen
22 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 12
Egal ob geschichtsträchtige Möbel oder lang ersehnte Sammlerstücke: Am Ende zählt der Wert der Gegenstände innerhalb eines Lagerraumes. Diesen versuchen die Käufer nach kurzer Betrachtung möglichst genau zu schätzen. Storage Wars blickt auf außerordentlich genaue Schätzungen zurück ...
Storage Wars
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC