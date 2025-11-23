Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 7Folge 23vom 23.11.2025
21 Min.Folge vom 23.11.2025Ab 12

Mary ist sich sicher, einen wahren Schatz gesichtet zu haben, während die Konkurrenz sich mit ihren Geboten noch sichtlich zurückhält. Auch Ivy schätzt sich glücklich mit seinem Fund. Doch das ist noch nicht alles, denn am Ende der Auktion im kalifornischen Upland wartet eine Überraschung auf die Käufer.

ProSieben MAXX
