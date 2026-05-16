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StoryZoo: Auf dem Bauernhof

ORF1Staffel 1Folge 60vom 16.05.2026
StoryZoo: Auf dem Bauernhof

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Folge 60: StoryZoo: Auf dem Bauernhof

11 Min.Folge vom 16.05.2026

Toby und Pepper besuchen einen Bauernhof. Dort sollen sie für ihren Freund, den Bär Bax, ein Ei besorgen. Doch weder bei den Kühen noch bei den Schweinen finden sie ein Ei. Auch die Pferde und die Schafe können den beiden nicht weiterhelfen. Bildquelle: Bildquelle: ORF/STORYZOO

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