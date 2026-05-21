Storyzoo
Folge 64: StoryZoo: Geburtstag
11 Min.Folge vom 21.05.2026
Bax der Bär hat Geburtstag! Toby und Pepper bereiten seine Party vor. Es gibt Geschenke, einen Kuchen und natürlich lustige Spiele. Am allermeisten wünscht sich Bax einen roten Luftballon. Ob Toby und Pepper einen besorgen können? Bildquelle: ORF/STORYZOO
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