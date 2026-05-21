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Storyzoo

StoryZoo: Geburtstag

ORF1Staffel 1Folge 64vom 21.05.2026
StoryZoo: Geburtstag

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Folge 64: StoryZoo: Geburtstag

11 Min.Folge vom 21.05.2026

Bax der Bär hat Geburtstag! Toby und Pepper bereiten seine Party vor. Es gibt Geschenke, einen Kuchen und natürlich lustige Spiele. Am allermeisten wünscht sich Bax einen roten Luftballon. Ob Toby und Pepper einen besorgen können? Bildquelle: ORF/STORYZOO

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