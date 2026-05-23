StoryZoo: MusikinstrumenteJetzt kostenlos streamen
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Folge 66: StoryZoo: Musikinstrumente
11 Min.Folge vom 23.05.2026
Bei Toby und Pepper ist die Freude groß! Heute lernen sie die Welt der Musik kennen. Neben einer Geige treffen sie auch auf einen Flügel, hören dem Klang der Gitarre zu sowie dem Spiel der Trommel. Bax möchte, dass ihm seine Freunde ein Lied mitbringen. Doch das ist gar nicht so einfach, da alle Instrumente lieber wild durcheinander spielen! Bildquelle: ORF/STORYZOO
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