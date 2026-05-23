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StoryZoo: Musikinstrumente

ORF1Staffel 1Folge 66vom 23.05.2026
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Folge 66: StoryZoo: Musikinstrumente

11 Min.Folge vom 23.05.2026

Bei Toby und Pepper ist die Freude groß! Heute lernen sie die Welt der Musik kennen. Neben einer Geige treffen sie auch auf einen Flügel, hören dem Klang der Gitarre zu sowie dem Spiel der Trommel. Bax möchte, dass ihm seine Freunde ein Lied mitbringen. Doch das ist gar nicht so einfach, da alle Instrumente lieber wild durcheinander spielen! Bildquelle: ORF/STORYZOO

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