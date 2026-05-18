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StoryZoo: Spielzeugladen

ORF1Staffel 1Folge 61vom 18.05.2026
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Folge 61: StoryZoo: Spielzeugladen

11 Min.Folge vom 18.05.2026

Affe Toby und Papagei Pepper besuchen gemeinsam das Spielzeuggeschäft. Sie sollen ihrem Freund, dem Bären Bax, einen Teddybären mitbringen. Versehentlich gerät dabei ein Turm aus Bauklötzen gefährlich ins Wanken. Bildquelle: ORF/STORYZOO

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