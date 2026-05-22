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Storyzoo

StoryZoo: Bad nehmen

ORF1Staffel 1Folge 65vom 22.05.2026
StoryZoo: Bad nehmen

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Folge 65: StoryZoo: Bad nehmen

11 Min.Folge vom 22.05.2026

Es ist Badetag! Während es Toby kaum erwarten kann, endlich wieder sauber zu sein, ist Pepper die große Badewanne nicht ganz geheuer. Der rote Papagei meidet lieber alles, was nass ist. Bax bittet seine Freunde, ihm eine lustige Gummiente mitzubringen. Bildquelle: ORF/STORYZOO

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