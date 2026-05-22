Storyzoo
Folge 65: StoryZoo: Bad nehmen
11 Min.Folge vom 22.05.2026
Es ist Badetag! Während es Toby kaum erwarten kann, endlich wieder sauber zu sein, ist Pepper die große Badewanne nicht ganz geheuer. Der rote Papagei meidet lieber alles, was nass ist. Bax bittet seine Freunde, ihm eine lustige Gummiente mitzubringen. Bildquelle: ORF/STORYZOO
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