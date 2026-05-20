Storyzoo
Folge 63: StoryZoo: Frühling
11 Min.Folge vom 20.05.2026
Endlich ist der Winter vorbei und es wird wieder wärmer. Voller Freude gehen Toby und Pepper in den Park, um gemeinsam den Frühling zu begrüßen! In Auftrag von Bax, dem Bär, wollen sie außerdem eine Blumenzwiebel einpflanzen. Ein idealer Platz für die Blumenzwiebel ist schnell gefunden. Nun muss es nur noch gelingen, die Pflanze ausreichend zu gießen. Doch das entpuppt sich als tückisch. Bildquelle: ORF/STORYZOO
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