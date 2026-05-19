Storyzoo
Folge 62: StoryZoo: Haustiere
11 Min.Folge vom 19.05.2026
Toby und Pepper sind unterwegs zu einem Haus, in dem jede Menge Haustiere leben: Katzen, Hunde, Vögel und viele andere tolle Tierarten mehr! Nachdem die zwei ein bisschen mit ihren neuen Freunden gespielt haben, erinnern sie sich an die Bitte von Bax, dem Bär. Bax würde gerne wieder einmal einen Apfel essen und hofft, Toby und Pepper pflücken ihm ein köstliches Exemplar. Bildquelle: ORF/STORYZOO
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