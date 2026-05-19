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StoryZoo: Haustiere

ORF1Staffel 1Folge 62vom 19.05.2026
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Folge 62: StoryZoo: Haustiere

11 Min.Folge vom 19.05.2026

Toby und Pepper sind unterwegs zu einem Haus, in dem jede Menge Haustiere leben: Katzen, Hunde, Vögel und viele andere tolle Tierarten mehr! Nachdem die zwei ein bisschen mit ihren neuen Freunden gespielt haben, erinnern sie sich an die Bitte von Bax, dem Bär. Bax würde gerne wieder einmal einen Apfel essen und hofft, Toby und Pepper pflücken ihm ein köstliches Exemplar. Bildquelle: ORF/STORYZOO

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