Sturm der Liebe: Teil 4552Jetzt kostenlos streamen
Sturm der Liebe
Folge 398: Sturm der Liebe: Teil 4552
Larissa hätte Kilian gern ganz für sich. Da kommt es ihr sehr gelegen, dass sich Fanny und Marlon immer näherkommen. Um dem Glück der beiden auf die Sprünge zu helfen, schiebt sie ihnen ein Getränk unter, dass die gegenseitige Anziehung noch befeuern soll. Derweil lehnt Katja es ab, sich in den Machtkampf am Fürstenhof einzumischen. Vincent unterstützt ihre Entscheidung, doch Yannik sorgt sich um Werners angeschlagene Gesundheit. Hartnäckig denkt Werner nicht im Traum daran, sich zu schonen. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Anna Karolin Berger (Larissa) Frederik Bott (Marlon) Dirk Galuba (Werner) Regie: Felix Bärwald, Steffen Nowak Bildquelle: ORF/ARD/Christof Arnold
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