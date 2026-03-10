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Sturm der Liebe

Sturm der Liebe: Teil 4552

ORF2Staffel 1Folge 398vom 10.03.2026
Sturm der Liebe: Teil 4552

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Sturm der Liebe

Folge 398: Sturm der Liebe: Teil 4552

50 Min.Folge vom 10.03.2026

Larissa hätte Kilian gern ganz für sich. Da kommt es ihr sehr gelegen, dass sich Fanny und Marlon immer näherkommen. Um dem Glück der beiden auf die Sprünge zu helfen, schiebt sie ihnen ein Getränk unter, dass die gegenseitige Anziehung noch befeuern soll. Derweil lehnt Katja es ab, sich in den Machtkampf am Fürstenhof einzumischen. Vincent unterstützt ihre Entscheidung, doch Yannik sorgt sich um Werners angeschlagene Gesundheit. Hartnäckig denkt Werner nicht im Traum daran, sich zu schonen. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Anna Karolin Berger (Larissa) Frederik Bott (Marlon) Dirk Galuba (Werner) Regie: Felix Bärwald, Steffen Nowak Bildquelle: ORF/ARD/Christof Arnold

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