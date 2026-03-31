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Sturm der Liebe

Sturm der Liebe: Teil 4565

ORF2Staffel 1Folge 411vom 31.03.2026
Sturm der Liebe: Teil 4565

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Sturm der Liebe

Folge 411: Sturm der Liebe: Teil 4565

50 Min.Folge vom 31.03.2026

Kilian und Larissa nähern sich wieder an, doch sein Fehltritt verunsichert Marlon. Ein geplanter Staffellauf zerbricht, als erst Fanny und dann Kilian aussteigen und Leo allein zurückbleibt. Gleichzeitig erlebt Katja die harten Seiten ihrer Führungsrolle, während Elias und Olivia zur Polizeibefragung müssen. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Anna Karolin Berger (Larissa) Frederik Bott (Marlon) Philip Birnstiel (Massimo) Regie: Felix Bärwald Steffen Nowak Bildquelle: ORF/ARD/Christof Arnold

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