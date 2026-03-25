Sturm der Liebe: Teil 4561Jetzt kostenlos streamen
Sturm der Liebe
Folge 407: Sturm der Liebe: Teil 4561
Elias und Olivia sind am Ende ihrer Kräfte. Die Leiche ihres Vaters wurde gefunden und sie befürchten, die Polizei könnte den Verantwortlichen entlarven. Fritz wartet noch immer auf den richtigen Moment, um Lale seine tiefen Gefühle zu beichten. Die Hochzeitsreise von Kilian und Larissa fällt wegen schwerer Unwetter wohl ins Wasser. Derweil veranstaltet Werner ein Kaffeekränzchen für seine engsten Vertrauten. Mit am Tisch sitzen Katja und Massimo, den noch immer Zweifel an seinem Verrat plagen. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Anna Karolin Berger (Larissa) Frederik Bott (Marlon) Dieter Bach (Christoph) Regie: Udo Müller, Alexander Wiedl Bildquelle: ORF/ARD/Christof Arnold
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