Sturm der Liebe: Teil 4562Jetzt kostenlos streamen
Sturm der Liebe
Folge 408: Sturm der Liebe: Teil 4562
Kilian und Larissa haben ihre Pläne geändert. Da ihre Hochzeitsreise geplatzt ist, wollen sie stattdessen im Rahmen einer intimen Feier ihr Eheversprechen romantisch erneuern. Doch als Kilian sein Gelübde vorträgt, macht er einen gravierenden Fehler. Fanny ist verärgert, weil Marlon sie ohne ihr Wissen zum Staffellauf angemeldet hat. Lange kann sie dem sympathischen Förster aber nicht böse sein. Unterdessen greift Fritz zu unlauteren Mitteln, um seine schwache Laufleistung zu verbessern. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Anna Karolin Berger (Larissa) Frederik Bott (Marlon) Dieter Bach (Christoph) Regie: Udo Müller, Alexander Wiedl Bildquelle: ORF/ARD/Christof Arnold
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