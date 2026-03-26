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Sturm der Liebe

Sturm der Liebe: Teil 4562

ORF2Staffel 1Folge 408vom 26.03.2026
Sturm der Liebe: Teil 4562

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Sturm der Liebe

Folge 408: Sturm der Liebe: Teil 4562

49 Min.Folge vom 26.03.2026

Kilian und Larissa haben ihre Pläne geändert. Da ihre Hochzeitsreise geplatzt ist, wollen sie stattdessen im Rahmen einer intimen Feier ihr Eheversprechen romantisch erneuern. Doch als Kilian sein Gelübde vorträgt, macht er einen gravierenden Fehler. Fanny ist verärgert, weil Marlon sie ohne ihr Wissen zum Staffellauf angemeldet hat. Lange kann sie dem sympathischen Förster aber nicht böse sein. Unterdessen greift Fritz zu unlauteren Mitteln, um seine schwache Laufleistung zu verbessern. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Anna Karolin Berger (Larissa) Frederik Bott (Marlon) Dieter Bach (Christoph) Regie: Udo Müller, Alexander Wiedl Bildquelle: ORF/ARD/Christof Arnold

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