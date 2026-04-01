Sturm der Liebe: Teil 4566Jetzt kostenlos streamen
Sturm der Liebe
Folge 412: Sturm der Liebe: Teil 4566
50 Min.Folge vom 01.04.2026
Fanny bestellt Raupen zur Bekämpfung von Staudenknöterich, doch das Paket wird falsch zugestellt und als Angelköder missverstanden. Gleichzeitig droht Katja wegen Alfons’ Festhalten an einer Sammelklage gegen den Fürstenhof in Arbeit zu versinken. Vincent rät ihr, sich aus der Geschäftsführung zurückzuziehen, um sich selbst und ihre Beziehung zu entlasten. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Anna Karolin Berger (Larissa) Frederik Bott (Marlon) Isabell Stern (Katja) Regie: Felix Bärwald Steffen Nowak Bildquelle: ORF/ARD/Christof Arnold
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sturm der Liebe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0