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Sturm der Liebe

Sturm der Liebe: Teil 4566

ORF2Staffel 1Folge 412vom 01.04.2026
Sturm der Liebe: Teil 4566

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Sturm der Liebe

Folge 412: Sturm der Liebe: Teil 4566

50 Min.Folge vom 01.04.2026

Fanny bestellt Raupen zur Bekämpfung von Staudenknöterich, doch das Paket wird falsch zugestellt und als Angelköder missverstanden. Gleichzeitig droht Katja wegen Alfons’ Festhalten an einer Sammelklage gegen den Fürstenhof in Arbeit zu versinken. Vincent rät ihr, sich aus der Geschäftsführung zurückzuziehen, um sich selbst und ihre Beziehung zu entlasten. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Anna Karolin Berger (Larissa) Frederik Bott (Marlon) Isabell Stern (Katja) Regie: Felix Bärwald Steffen Nowak Bildquelle: ORF/ARD/Christof Arnold

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