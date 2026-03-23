Sturm der Liebe: Teil 4559Jetzt kostenlos streamen
Sturm der Liebe
Folge 405: Sturm der Liebe: Teil 4559
Massimo gibt vor, bei Christoph angebissen zu haben. In Wahrheit hält er jedoch weiterhin zu Werner und will herausfinden, was Christoph und Sophia wirklich planen. Überraschend erfährt Fritz, dass Lale und Leo gar kein Paar sind. Bei einem Begrüßungsbrunch will er Lale daraufhin seine Liebe gestehen. Fanny verspricht, bei der Vorbereitung zu helfen, wird dann aber von Sophia angewiesen, für Kilians Sterneerfolg spätnachts Überstunden zu machen. Sie soll die Hotelbar medienwirksam dekorieren. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Anna Karolin Berger (Larissa) Frederik Bott (Marlon) Dieter Bach (Christoph) Regie: Carsten Meyer-Grohbrügge, Stefan Jonas Bildquelle: ORF/ARD/Christof Arnold
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick