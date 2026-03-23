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Sturm der Liebe

Sturm der Liebe: Teil 4559

ORF2Staffel 1Folge 405vom 23.03.2026
Sturm der Liebe: Teil 4559

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Sturm der Liebe

Folge 405: Sturm der Liebe: Teil 4559

50 Min.Folge vom 23.03.2026

Massimo gibt vor, bei Christoph angebissen zu haben. In Wahrheit hält er jedoch weiterhin zu Werner und will herausfinden, was Christoph und Sophia wirklich planen. Überraschend erfährt Fritz, dass Lale und Leo gar kein Paar sind. Bei einem Begrüßungsbrunch will er Lale daraufhin seine Liebe gestehen. Fanny verspricht, bei der Vorbereitung zu helfen, wird dann aber von Sophia angewiesen, für Kilians Sterneerfolg spätnachts Überstunden zu machen. Sie soll die Hotelbar medienwirksam dekorieren. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Anna Karolin Berger (Larissa) Frederik Bott (Marlon) Dieter Bach (Christoph) Regie: Carsten Meyer-Grohbrügge, Stefan Jonas Bildquelle: ORF/ARD/Christof Arnold

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