Sturm der Liebe: Teil 4567Jetzt kostenlos streamen
Sturm der Liebe
Folge 413: Sturm der Liebe: Teil 4567
50 Min.Folge vom 02.04.2026
Christoph zwingt Fanny und Kilian zur Zusammenarbeit, obwohl sie Abstand wollten. Auch Marlon und Larissa sind unzufrieden. Larissa schmiedet einen Plan, als sie von Florians Hilferuf aus Kalifornien erfährt. Katja sagt ihren Urlaub ab, Vincent reist allein ab, während Erik sich an einer Vorzeigeehe orientieren will. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Anna Karolin Berger (Larissa) Frederik Bott (Marlon) Dieter Bach (Christoph) Regie: Felix Bärwald Steffen Nowak Bildquelle: ORF/ARD/Christof Arnold
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