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Sturm der Liebe

Sturm der Liebe: Teil 4567

ORF2Staffel 1Folge 413vom 02.04.2026
Sturm der Liebe: Teil 4567

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Sturm der Liebe

Folge 413: Sturm der Liebe: Teil 4567

50 Min.Folge vom 02.04.2026

Christoph zwingt Fanny und Kilian zur Zusammenarbeit, obwohl sie Abstand wollten. Auch Marlon und Larissa sind unzufrieden. Larissa schmiedet einen Plan, als sie von Florians Hilferuf aus Kalifornien erfährt. Katja sagt ihren Urlaub ab, Vincent reist allein ab, während Erik sich an einer Vorzeigeehe orientieren will. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Anna Karolin Berger (Larissa) Frederik Bott (Marlon) Dieter Bach (Christoph) Regie: Felix Bärwald Steffen Nowak Bildquelle: ORF/ARD/Christof Arnold

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