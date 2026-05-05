Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sturm der Liebe

Sturm der Liebe: Teil 4587

ORF2Staffel 1Folge 433vom 05.05.2026
Sturm der Liebe: Teil 4587

Sturm der Liebe: Teil 4587Jetzt kostenlos streamen

Sturm der Liebe

Folge 433: Sturm der Liebe: Teil 4587

49 Min.Folge vom 05.05.2026

Nach einem schweren Unfall kämpft Kilian um sein Leben, während Fanny dank Marlons verschobener Abreise Zeit findet, das Geschehen zu verarbeiten und über Kilians letzte Worte nachdenkt. Larissa zeigt Reue an seinem Krankenbett, während Massimo aus Angst vor der Wahrheit zunehmend unter Druck gerät und von Sandy entlarvt zu werden droht. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Anna Karolin Berger (Larissa) Frederik Bott (Marlon) Philip Birnstiel (Massimo) Regie: Carsten Meyer-Grohbrügge Stefan Jonas Bildquelle: ORF/ARD/Christof Arnold

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Sturm der Liebe
ORF2
Sturm der Liebe

Sturm der Liebe

Alle 1 Staffeln und Folgen