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Sturm der Liebe

Sturm der Liebe: Teil 4576

ORF2Staffel 1Folge 422vom 17.04.2026
Sturm der Liebe: Teil 4576

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Sturm der Liebe

Folge 422: Sturm der Liebe: Teil 4576

49 Min.Folge vom 17.04.2026

Nach Sophias Enthüllung versucht Christoph herauszufinden, was sie zu ihrem Verrat getrieben hat. Schließlich hat Sophia sich damit selbst genauso geschadet wie ihm. Ausgerechnet Werner unterstützt ihn in dieser schwierigen Phase und tröstet Christoph. Gestärkt will er noch einmal mit Sophia reden und appelliert an ihre Gefühle. Fest von Elias’ Unschuld überzeugt, verteidigt Leo seinen Freund leidenschaftlich in aller Öffentlichkeit. Währenddessen fällt es Kaja schwer, sich von der Arbeit zu lösen. Bildquelle: ORF/ARD/Christof Arnold

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