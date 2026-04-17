Sturm der Liebe: Teil 4576Jetzt kostenlos streamen
Sturm der Liebe
Folge 422: Sturm der Liebe: Teil 4576
49 Min.Folge vom 17.04.2026
Nach Sophias Enthüllung versucht Christoph herauszufinden, was sie zu ihrem Verrat getrieben hat. Schließlich hat Sophia sich damit selbst genauso geschadet wie ihm. Ausgerechnet Werner unterstützt ihn in dieser schwierigen Phase und tröstet Christoph. Gestärkt will er noch einmal mit Sophia reden und appelliert an ihre Gefühle. Fest von Elias’ Unschuld überzeugt, verteidigt Leo seinen Freund leidenschaftlich in aller Öffentlichkeit. Währenddessen fällt es Kaja schwer, sich von der Arbeit zu lösen. Bildquelle: ORF/ARD/Christof Arnold
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