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Sturm der Liebe

Sturm der Liebe: Teil 4575

ORF2Staffel 1Folge 421vom 16.04.2026
Sturm der Liebe: Teil 4575

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Sturm der Liebe

Folge 421: Sturm der Liebe: Teil 4575

49 Min.Folge vom 16.04.2026

Während Larissa und Kilian über ihre Vorfreude auf das gemeinsame Baby näher zusammenrücken, fiebern Fanny und Marlon ihrem Urlaub im sonnigen Kalifornien entgegen. Mit einem Schwimmtraining im See will Marlon sich darauf vorbereiten, doch er ist im Wasser immer noch sehr unsicher. Zwischen Fritz und Lale bahnt sich während der Kutschfahrt ein erster leidenschaftlicher Kuss an, da bringt ein Notfall die romantische Stimmung zum Kippen. Unterdessen lässt Sophia vor Christoph eine Bombe platzen. Bildquelle: ORF/ARD/Christof Arnold

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