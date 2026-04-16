Sturm der Liebe: Teil 4575Jetzt kostenlos streamen
Sturm der Liebe
Folge 421: Sturm der Liebe: Teil 4575
49 Min.Folge vom 16.04.2026
Während Larissa und Kilian über ihre Vorfreude auf das gemeinsame Baby näher zusammenrücken, fiebern Fanny und Marlon ihrem Urlaub im sonnigen Kalifornien entgegen. Mit einem Schwimmtraining im See will Marlon sich darauf vorbereiten, doch er ist im Wasser immer noch sehr unsicher. Zwischen Fritz und Lale bahnt sich während der Kutschfahrt ein erster leidenschaftlicher Kuss an, da bringt ein Notfall die romantische Stimmung zum Kippen. Unterdessen lässt Sophia vor Christoph eine Bombe platzen. Bildquelle: ORF/ARD/Christof Arnold
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