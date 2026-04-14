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Sturm der Liebe

Sturm der Liebe: Teil 4573

ORF2Staffel 1Folge 419vom 14.04.2026
Sturm der Liebe: Teil 4573

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Sturm der Liebe

Folge 419: Sturm der Liebe: Teil 4573

49 Min.Folge vom 14.04.2026

Fanny entdeckt Larissas Schwangerschaftsbeschwerden und hilft ihr mit einem selbstgemachten Tee. Während Larissa ihre Probleme herunterspielt, wächst die Fürsorge zwischen ihnen. Gleichzeitig kommen sich Christoph und Sophia nach Konflikten näher, und er setzt ein klares Zeichen für ihre gemeinsame Zukunft. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Anna Karolin Berger (Larissa) Frederik Bott (Marlon) Dieter Bach (Christoph) Regie: Stefan Jonas Carsten Meyer-Grohbrügge Bildquelle: ORF/ARD/Christof Arnold

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