Sturm der Liebe: Teil 4573Jetzt kostenlos streamen
Sturm der Liebe
Folge 419: Sturm der Liebe: Teil 4573
49 Min.Folge vom 14.04.2026
Fanny entdeckt Larissas Schwangerschaftsbeschwerden und hilft ihr mit einem selbstgemachten Tee. Während Larissa ihre Probleme herunterspielt, wächst die Fürsorge zwischen ihnen. Gleichzeitig kommen sich Christoph und Sophia nach Konflikten näher, und er setzt ein klares Zeichen für ihre gemeinsame Zukunft. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Anna Karolin Berger (Larissa) Frederik Bott (Marlon) Dieter Bach (Christoph) Regie: Stefan Jonas Carsten Meyer-Grohbrügge Bildquelle: ORF/ARD/Christof Arnold
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