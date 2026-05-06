Sturm der Liebe: Teil 4588Jetzt kostenlos streamen
Sturm der Liebe
Folge 434: Sturm der Liebe: Teil 4588
50 Min.Folge vom 06.05.2026
Kilian kann sich nach dem Unfall an nichts erinnern. Geschickt nutzt Larissa die Situation zu ihrem Vorteil aus und behauptet, sie seien glücklich verheiratet. Indessen kann sich Massimo zwar vor Werner herausreden, doch Sandys angeblicher Versprecher hat ein Nachspiel: Massimo ist ziemlich wütend auf seine Freundin, die endlich ihre Zukunft planen will und erwartet, dass Massimo klare Verhältnisse schafft. Als er sich schließlich dazu aufrafft, überrumpelt ihn Werner mit einem unerwarteten Vorschlag. Bildquelle: ORF/ARD/Christof Arnold
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