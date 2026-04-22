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Sturm der Liebe

Sturm der Liebe: Teil 4579

ORF2Staffel 1Folge 425vom 22.04.2026
Sturm der Liebe: Teil 4579

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Sturm der Liebe

Folge 425: Sturm der Liebe: Teil 4579

49 Min.Folge vom 22.04.2026

Das Team des Fürstenhofs hat sich beim Staffellauf wacker geschlagen. Voller Stolz küsst Lale Fritz, wendet sich aber sofort von ihm ab, als sie bemerkt, wie niedergeschlagen Leo ist. Elias hat sich von Leo getrennt hat. Verunsichert befürchtet Fritz daraufhin, Lale habe der innige Moment nichts bedeutet. Derweil benötigt Massimo dringend Geld. Als ihm bei einem Geheimauftrag für Sophia zufällig ein kostbares Halsband ins Auge sticht, ist die Verlockung groß, die Gelegenheit einfach zu ergreifen. Bildquelle: ORF/ARD/Christof Arnold

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