Sturm der Liebe: Teil 4599Jetzt kostenlos streamen
Sturm der Liebe
Folge 445: Sturm der Liebe: Teil 4599
50 Min.Folge vom 22.05.2026
Yannik gesteht Kilian die Wahrheit über seine Ehe mit Larissa, doch da Larissa alles abstreitet, bleibt Kilian verunsichert und enttäuscht zurück. Fanny kümmert sich um ihn, ahnt jedoch nicht, dass Marlon bereits eine romantische Überraschung vorbereitet hat. Gleichzeitig kämpft Katja mit der Entscheidung zwischen ihrer Liebe zu Vincent und ihrer Verbundenheit zum Fürstenhof. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Anna Karolin Berger (Larissa) Frederik Bott (Marlon) Jo Weil (Yannik) Regie: Stefan Jonas, Carsten Meyer-Grohbrügge Bildquelle: ORF/ARD/Christof Arnold
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