Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sturm der Liebe

Sturm der Liebe: Teil 4611

ORF2Staffel 1Folge 457vom 10.06.2026
Sturm der Liebe: Teil 4611

Sturm der Liebe: Teil 4611Jetzt kostenlos streamen

Sturm der Liebe

Folge 457: Sturm der Liebe: Teil 4611

50 Min.Folge vom 10.06.2026

Obwohl Kilians Hypnose vertieft worden ist, will Larissa aus Bichlheim fliehen. Daher bestärkt sie ihren Gatten, seinen Wunsch nach einem eigenen Restaurant Realität werden zu lassen. Larissa hat bereits ein geeignetes Anwesen gefunden: weit weg von Bayern, an der Nordseeküste. Bei den Sonnbichlers gibt es Meinungsverschiedenheiten über Adams Verbleib. Um Streitigkeiten zu vermeiden, zieht Adam lieber aus. Olivia ist zwar immer noch sauer auf Adam, möchte aber nicht, dass er obdachlos wird. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Anna Karolin Berger (Larissa) Jo Weil (Yvonne) Philip Birnstiel (Adam) Regie: Udo Müller, Alexander Wiedl Bildquelle: ORF/ARD/Saskia Pavek

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Sturm der Liebe
ORF2
Sturm der Liebe

Sturm der Liebe

Alle 1 Staffeln und Folgen