Sturm der Liebe: Teil 4611Jetzt kostenlos streamen
Sturm der Liebe
Folge 457: Sturm der Liebe: Teil 4611
Obwohl Kilians Hypnose vertieft worden ist, will Larissa aus Bichlheim fliehen. Daher bestärkt sie ihren Gatten, seinen Wunsch nach einem eigenen Restaurant Realität werden zu lassen. Larissa hat bereits ein geeignetes Anwesen gefunden: weit weg von Bayern, an der Nordseeküste. Bei den Sonnbichlers gibt es Meinungsverschiedenheiten über Adams Verbleib. Um Streitigkeiten zu vermeiden, zieht Adam lieber aus. Olivia ist zwar immer noch sauer auf Adam, möchte aber nicht, dass er obdachlos wird. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Anna Karolin Berger (Larissa) Jo Weil (Yvonne) Philip Birnstiel (Adam) Regie: Udo Müller, Alexander Wiedl Bildquelle: ORF/ARD/Saskia Pavek
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