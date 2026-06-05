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Sturm der Liebe

Sturm der Liebe: Teil 4608

ORF2Staffel 1Folge 454vom 05.06.2026
Sturm der Liebe: Teil 4608

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Sturm der Liebe

Folge 454: Sturm der Liebe: Teil 4608

49 Min.Folge vom 05.06.2026

Adam hat Glück im Unglück: Bewusstlos wird er von Erik und Yvonne aus dem See geborgen, bevor er untergeht. Werner lehnt es zunächst ab, Adam im Krankenhaus zu besuchen. Doch nach unerwarteten Komplikationen kämpft Adam plötzlich um sein Leben. Sophia arrangiert ein privates Abendessen, um Christoph zu verführen. Unterdessen stellt Fanny bei Kilian Verhaltensveränderungen fest, die sie stutzig werden lassen: Hartnäckig verteidigt er seine Liebe zu Larissa mit immer denselben Worten. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Anna Karolin Berger (Larissa) Krista Birkner (Sophia) Jo Weil (Yannik) Regie: Steffen Nowak & Felix Bärwald Bildquelle: Saskia Pavek/ORF/ARD

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