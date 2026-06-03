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Sturm der Liebe

Sturm der Liebe: Teil 4606

ORF2Staffel 1Folge 452vom 03.06.2026
Sturm der Liebe: Teil 4606

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Sturm der Liebe

Folge 452: Sturm der Liebe: Teil 4606

49 Min.Folge vom 03.06.2026

Obwohl es Marlon das Herz bricht, beschließt er, Fanny freizugeben, damit sie mit Kilian glücklich werden kann. Bewegt nehmen die beiden Abschied voneinander. Während Fritz seinem Freund Trost zuspricht, kann es Fanny kaum erwarten, Kilian endlich wiederzusehen. Doch die Hypnose-Sitzung, die Kilian aufgedrängt wurde, bleibt nicht ohne Wirkung. Gravierende Konsequenzen hat auch Massimos Beichte. Mit einem Schlag droht er alle Menschen, die ihn lieben, zu verlieren. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Anna Karolin Berger (Larissa) Frederik Bott (Marlon) Jo Weil (Yannik) Regie: Felix Bärwald & Steffen Nowak Bildquelle: ORF/ARD/Saskia Pavek

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