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Sturm der Liebe

Sturm der Liebe: Teil 4600

ORF2Staffel 1Folge 446vom 26.05.2026
Sturm der Liebe: Teil 4600

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Sturm der Liebe

Folge 446: Sturm der Liebe: Teil 4600

50 Min.Folge vom 26.05.2026

Nach Fannys Bitte stellt Marlon seine Großherzigkeit unter Beweis. Er lässt Kilian bei ihnen übernachten und ermöglicht es Fanny sogar, ungestört mit ihrem Ex-Freund zu reden. Larissa beunruhigt es, dass Kilian über Nacht nicht heimgekommen ist. Doch mehr als um ihn sorgt sie sich um ihr Erbe. Unterdessen kann es Yannik kaum fassen, dass sein Bruder tatsächlich an seiner Rechtschaffenheit zweifelt. Katja und Vincent möchten eigentlich zusammenbleiben, finden aber scheinbar keine Lösung für ihr Dilemma. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Anna Karolin Berger (Larissa) Frederik Bott (Marlon) Jo Weil (Yannik) Regie: Stefan Jonas, Carsten Meyer-Grohbrügge Bildquelle: Christof Arnold/ORF

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