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Sturm der Liebe

Sturm der Liebe: Teil 4598

ORF2Staffel 1Folge 444vom 21.05.2026
Sturm der Liebe: Teil 4598

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Sturm der Liebe

Folge 444: Sturm der Liebe: Teil 4598

50 Min.Folge vom 21.05.2026

Fanny trifft sich heimlich mit ihrem Ex-Freund Kilian. Beim gemeinsamen Kochen kehrt jedoch schnell ihre alte Vertrautheit zurück, was Fanny ins Grübeln bringt. Währenddessen versucht Vincent, Katja von einem gemeinsamen Neuanfang in Kalifornien zu überzeugen. Ein Missgeschick bringt Kilian schließlich zu der Erkenntnis, warum er Larissa geheiratet hat. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Anna Karolin Berger (Larissa) Frederik Bott (Marlon) Jo Weil (Yannik) Regie: Udo Müller, Carsten Meyer-Grohbrügge Bildquelle: ORF/ARD/Christof Arnold

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