Sturm der Liebe: Teil 4610Jetzt kostenlos streamen
Sturm der Liebe
Folge 456: Sturm der Liebe: Teil 4610
Adam hat sich als Saalfeld-Angehöriger ausgegeben und muss nun die Konsequenzen für sein Fehlverhalten tragen. Abgesehen von Hildegard will keiner etwas mit dem Hochstapler zu tun haben. Während Adam wegen seiner Selbstanzeige den Landkreis nicht verlassen darf, entdeckt Alexander, wie sich Adam das Vertrauen des echten Enkels von Werner erschlichen hat. Derweil will sich Fanny trotz einiger Niederlagen ihren Optimismus bewahren und an eine gemeinsame Zukunft mit Kilian glauben. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Anna Karolin Berger (Larissa) Philip Birnstiel (Adam) Jo Weil (Yannik) Regie: Udo Müller, Alexander Wiedl Bildquelle: ORF/ARD/Saskia Pavek
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