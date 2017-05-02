Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 1: Ekelhotspots in den eigenen 4 Wänden

SuperNowak ist zurück! In der ersten Folge der 5. Staffel kämpft er gegen skrupellose Datenrettungsdienste und prüft Bakterienfallen. Außerdem testet er ob man mit Car2Go, den Öffis oder dem Auto am schnellsten ans Ziel kommt und ob man eher frische Bioprodukte, frische konventionelle Produkte oder Tiefkühlware kaufen sollte.

