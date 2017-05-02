Folge 1: Ekelhotspots in den eigenen 4 WändenJetzt kostenlos streamen
SUPERNOWAK!
Folge 1: Folge 1: Ekelhotspots in den eigenen 4 Wänden
45 Min.Folge vom 02.05.2017Ab 6
SuperNowak ist zurück! In der ersten Folge der 5. Staffel kämpft er gegen skrupellose Datenrettungsdienste und prüft Bakterienfallen. Außerdem testet er ob man mit Car2Go, den Öffis oder dem Auto am schnellsten ans Ziel kommt und ob man eher frische Bioprodukte, frische konventionelle Produkte oder Tiefkühlware kaufen sollte.
