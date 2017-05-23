Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SUPERNOWAK!

Folge 4: Attraktivität im Job - macht Schönheit erfolgreich?

PULS 4Staffel 5Folge 4vom 23.05.2017
Folge 4: Attraktivität im Job - macht Schönheit erfolgreich?

Folge 4: Attraktivität im Job - macht Schönheit erfolgreich?Jetzt kostenlos streamen

SUPERNOWAK!

Folge 4: Folge 4: Attraktivität im Job - macht Schönheit erfolgreich?

45 Min.Folge vom 23.05.2017Ab 6

Ist es tatsächlich wahr, dass schöne Menschen eher einen Job bekommen? Studien sagen: Schönheit ist so viel "wert" wie ein Uni-Abschluss. Wir können das nicht glauben und machen deshalb den Test! Außerdem: Der Weg zur persönlichen Wunschfigur ist nicht immer leicht. Frau SuperNowak testet deshalb Fitness- und Ernährungstrends und schaut, welche Tricks wirklich effektiv sind und welche nicht. Und: Lockvogel Nadine testet Optiker und SuperNowak kämpft für eine Betroffene gegen Pfusch im Bad!

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

SUPERNOWAK!
PULS 4
SUPERNOWAK!

SUPERNOWAK!

Alle 5 Staffeln und Folgen