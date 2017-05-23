Folge 4: Attraktivität im Job - macht Schönheit erfolgreich?Jetzt kostenlos streamen
SUPERNOWAK!
Folge 4: Folge 4: Attraktivität im Job - macht Schönheit erfolgreich?
45 Min.Folge vom 23.05.2017Ab 6
Ist es tatsächlich wahr, dass schöne Menschen eher einen Job bekommen? Studien sagen: Schönheit ist so viel "wert" wie ein Uni-Abschluss. Wir können das nicht glauben und machen deshalb den Test! Außerdem: Der Weg zur persönlichen Wunschfigur ist nicht immer leicht. Frau SuperNowak testet deshalb Fitness- und Ernährungstrends und schaut, welche Tricks wirklich effektiv sind und welche nicht. Und: Lockvogel Nadine testet Optiker und SuperNowak kämpft für eine Betroffene gegen Pfusch im Bad!
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Genre:Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Puls4 & © Season 3-5: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 5: SUPERNOWAK, Reinhard Nowak, Staffel 5, Konsumentanmagazin, SUPERNOWAK - Der Held der Konsumenten, PULS 4, Magazin ,Comedy, Comedian, Konsumenten