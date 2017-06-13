Folge 7: So wirst du in deinen eigenen 4 Wänden überwachtJetzt kostenlos streamen
SUPERNOWAK!
Folge 7: So wirst du in deinen eigenen 4 Wänden überwacht
Hackeralarm im Kinderzimmer. Wie sich Kriminelle über sprechende Puppen Zugang zu Kindern und Eigenheimen verschaffen können? Das zeigt unser SuperNowak. In Deutschland ist die gefährliche Puppe bereits verboten, warum also in Österreich nicht? Außerdem: Neben gefährlichen Spielzeugen haben auch Smart Home Devices große Lücken in punkto Datensicherheit. Und: Mit Sicherheit hingegen ist nicht jedes All You can eat-Buffet frisch und Keimfrei. Supernowak macht gemeinsam mit Starkoch Oliver Hoffinger den Test. Und Frau Supernowak ärgert sich gerade jetzt in der Reisezeit über schwer zu bedienende Trolleys. Billig vs. Teuer. Welcher Koffer auf Rädern hält, was er verspricht?
