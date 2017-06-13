Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SUPERNOWAK!

Folge 7: So wirst du in deinen eigenen 4 Wänden überwacht

PULS 4Staffel 5Folge 7vom 13.06.2017
Folge 7: So wirst du in deinen eigenen 4 Wänden überwacht

Folge 7: So wirst du in deinen eigenen 4 Wänden überwachtJetzt kostenlos streamen

SUPERNOWAK!

Folge 7: Folge 7: So wirst du in deinen eigenen 4 Wänden überwacht

45 Min.Folge vom 13.06.2017Ab 6

Hackeralarm im Kinderzimmer. Wie sich Kriminelle über sprechende Puppen Zugang zu Kindern und Eigenheimen verschaffen können? Das zeigt unser SuperNowak. In Deutschland ist die gefährliche Puppe bereits verboten, warum also in Österreich nicht? Außerdem: Neben gefährlichen Spielzeugen haben auch Smart Home Devices große Lücken in punkto Datensicherheit. Und: Mit Sicherheit hingegen ist nicht jedes All You can eat-Buffet frisch und Keimfrei. Supernowak macht gemeinsam mit Starkoch Oliver Hoffinger den Test. Und Frau Supernowak ärgert sich gerade jetzt in der Reisezeit über schwer zu bedienende Trolleys. Billig vs. Teuer. Welcher Koffer auf Rädern hält, was er verspricht?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

SUPERNOWAK!
PULS 4
SUPERNOWAK!

SUPERNOWAK!

Alle 5 Staffeln und Folgen