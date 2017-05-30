Folge 5: Miet-Wucher – so wohnen wir uns arm!Jetzt kostenlos streamen
SUPERNOWAK!
Wahnsinn: Makler, die keine Ahnung haben und extrem hohe Mietpreise, die gar nicht gerechtfertigt sind. Allein im letzten Jahr hat die Mietervereinigung rund 2,6 Millionen Euro von abgezockten Mietern zurückerstritten. SuperNowak holt sich deshalb in Folge 5 Tipps für die Konsumenten. Außerdem: In Analog vs. Digital liefern sich Reinhard Nowak und Angelika Niedetzky eine aufregende Challenge! Reinhard verhökert Taschen, Geschirr und Schallplatten über Onlineportale und Angelika steht am altbewährten Flohmarktstand. Wer am Ende des Tages mehr Geld im Börserl hat? Und: Wir testen Fotodrucker für ihre Urlaubsfotos und checken wie seriös Optiker beim Brillenkauf sind denn, oftmals wird man hier als Konsument beinhart abgezockt!
