Folge 2: Folge 2: Kampf dem Datenklau!
45 Min.Folge vom 09.05.2017Ab 6
In Folge 2 kämpft unser SuperNowak für den Datenschutz! Denn wer glaubt nur Facebook und Google sammeln unsere Daten, der irrt sich gewaltig. Außerdem setzt er sich auch für eine Betroffene ein, die von einem Rohrreinigungsdienst völlig über's Ohr gezogen wurde. Und: Frau SuperNowak will wissen, wie kann man sich als Frau am besten vor Übergriffen schützen? Deshalb checkt sie Selbstverteidigungskurse. Zudem testen wir auch Tracker. Denn manchmal macht Überwachung auch Sinn, zum Beispiel für kleine Kinder oder Hunde.
