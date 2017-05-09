Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SUPERNOWAK!

Folge 2: Kampf dem Datenklau!

PULS 4Staffel 5Folge 2vom 09.05.2017
Folge 2: Kampf dem Datenklau!

Folge 2: Kampf dem Datenklau!Jetzt kostenlos streamen

SUPERNOWAK!

Folge 2: Folge 2: Kampf dem Datenklau!

45 Min.Folge vom 09.05.2017Ab 6

In Folge 2 kämpft unser SuperNowak für den Datenschutz! Denn wer glaubt nur Facebook und Google sammeln unsere Daten, der irrt sich gewaltig. Außerdem setzt er sich auch für eine Betroffene ein, die von einem Rohrreinigungsdienst völlig über's Ohr gezogen wurde. Und: Frau SuperNowak will wissen, wie kann man sich als Frau am besten vor Übergriffen schützen? Deshalb checkt sie Selbstverteidigungskurse. Zudem testen wir auch Tracker. Denn manchmal macht Überwachung auch Sinn, zum Beispiel für kleine Kinder oder Hunde.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

SUPERNOWAK!
PULS 4
SUPERNOWAK!

SUPERNOWAK!

Alle 5 Staffeln und Folgen