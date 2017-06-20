Folge 8: Ausgeflogen - Was tun, wenn Airlines deinen Flug überbuchen?Jetzt kostenlos streamen
Folge 8: Ausgeflogen - Was tun, wenn Airlines deinen Flug überbuchen?
47 Min.Folge vom 20.06.2017
Urlaubszeit = Problemzeit? Fast jeder Dritte klagt über Scherereien beim Flug und immer öfter passiert's, dass Leute nicht mitfliegen dürfen, obwohl sie ein gültiges Ticket haben. Der Grund? Viele Flüge sind überbucht. SuperNowak schaut sich an, was man da tun kann! Außerdem: Erschreckende Ergebnisse bei unserem Hotel-Test mit Lockvogel Nadine. Mit einem einfachen Trick können wir uns den Zugang zu fremden Zimmern erschleichen. Hier haben Diebe leichtes Spiel. Und: Abgezockt vom Umzugsunternehmen. So dreist werden Konsumenten von Möbelpackern betrogen.
