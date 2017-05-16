Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 3: Homöopathie – Heilmittel oder Humbug?

PULS 4Staffel 5Folge 3vom 16.05.2017
Folge 3: Homöopathie – Heilmittel oder Humbug?

45 Min.Folge vom 16.05.2017Ab 6

SuperNowak will es diese Woche wissen: Was ist dran an der Homöopathie? Hilft diese wirklich? Außerdem: Dreiste Abzocke bei Flugbuchungen! Diese Fallen lauern bei Online-Vergleichsportalen. Und: SuperNowak testet mobile Masseure und Selbstbräuner.

PULS 4
