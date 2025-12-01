Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tattoo Fixers - Die Cover Up Profis

Chippendale-Flop

Staffel 5Folge 10vom 24.12.2025
Chippendale-Flop

Tattoo Fixers - Die Cover Up Profis

Folge 10: Chippendale-Flop

44 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12

Für Holli hat ein alkoholreicher Bingo-Abend mit einer schrecklichen Tätowierung geendet. Sketch versucht, das kopflose Strichmännchen mit einem bunten Schmetterling zu überdecken. Pash hat derweil eine große Herausforderung vor sich. Der Pole-Dancer Joe braucht dringend ein Cover Up für ein äußerst hässliches Tattoo, das sogar seine Karriere gefährden könnte.

sixx
