Tattoo Fixers - Die Cover Up Profis
Folge 2: Emo-Engel
44 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12
Diesmal bekommen die Tattoo-Fixer Besuch von Zoe und Alan. Dieser hat ein unliebsames Tattoo, das schon einmal verändert wurde und von dem er sich nun gerne endgültig verabschieden würde. Auf seiner Hand prangt nämlich der Name seiner Ex-Freundin. Uzzi nimmt sich der Sache an und kann Alan auf Anhieb mit seinem Entwurf überzeugen. Sketch versucht derweil, Kaylees Unterarm mit einem Giraffen-Tattoo zu verschönern.
