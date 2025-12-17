Tattoo Fixers - Die Cover Up Profis
Folge 7: Alles für die Liebe
44 Min.Folge vom 25.01.2026Ab 12
Gina ist 65 Jahre alt und trägt ein Tattoo auf der Haut, das sie zutiefst bereut. Eine Rose soll deshalb ab sofort ihren Oberarm zieren. Megan begleitet ihren Freund Kyle, der einen Schriftzug auf seinem Rücken covern möchte. Stattdessen lässt er sich nun den Kopf eines Tigers stechen.
Tattoo Fixers - Die Cover Up Profis
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kunst
Produktion:GB, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: ALL3MEDIA International, Bildrechte: studio lambert & all3media international