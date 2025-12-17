Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tattoo Fixers - Die Cover Up Profis

Erleuchtung inbegriffen

sixxStaffel 5Folge 5vom 18.01.2026
Erleuchtung inbegriffen

Tattoo Fixers - Die Cover Up Profis

Folge 5: Erleuchtung inbegriffen

44 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12

Liam hat sich zu Schulzeiten ein Tattoo stechen lassen, das er nun gerne verdecken würde. Pash entwirft eine griechische Göttin, die in Zukunft Liams Körper zieren soll. Während Megan die Initialen ihres Ex-Freundes loswerden möchte, wünscht sich Adam ein Cover-Up für das abstoßende Tattoo auf seinem Oberarm.

