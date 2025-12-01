Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tattoo Fixers - Die Cover Up Profis

Auf den Hund gekommen

sixxStaffel 5Folge 15vom 24.12.2025
Auf den Hund gekommen

Auf den Hund gekommenJetzt kostenlos streamen

Tattoo Fixers - Die Cover Up Profis

Folge 15: Auf den Hund gekommen

44 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12

Mehr als 15 Jahre ziert ein hässliches Tattoo bereits Lindsays Oberarm. Der Schandfleck soll mit Sketchs Hilfe zu einer wunderschönen Frau werden. Auch Sophie muss seit Jahren mit einer hässlichen Verzierung leben. Als Teenager hat sie sich selbst einen Schriftzug tätowiert und braucht dringend ein Cover Up.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Tattoo Fixers - Die Cover Up Profis
sixx
Tattoo Fixers - Die Cover Up Profis

Tattoo Fixers - Die Cover Up Profis

Alle 2 Staffeln und Folgen