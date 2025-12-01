Tattoo Fixers - Die Cover Up Profis
Folge 8: Nichts für Kinderaugen
44 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12
Corey ist am ganzen Körper tätowiert. Doch eines der Kunstwerke will er unbedingt verschwinden lassen. Seine Wahl fällt auf Sketchs Zeichnung eines Krokodilkopfes. Währenddessen kümmert sich Alice um Sarah, die sich ein ganz besonderes Tattoo wünscht. Eine Blume mit einem Schmetterling steht für ihren neu gewonnenen Lebensmut nach einer schweren Krebserkrankung.
