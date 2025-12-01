Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tattoo Fixers - Die Cover Up Profis

sixxStaffel 5Folge 8vom 24.12.2025
Folge 8: Nichts für Kinderaugen

44 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12

Corey ist am ganzen Körper tätowiert. Doch eines der Kunstwerke will er unbedingt verschwinden lassen. Seine Wahl fällt auf Sketchs Zeichnung eines Krokodilkopfes. Währenddessen kümmert sich Alice um Sarah, die sich ein ganz besonderes Tattoo wünscht. Eine Blume mit einem Schmetterling steht für ihren neu gewonnenen Lebensmut nach einer schweren Krebserkrankung.

