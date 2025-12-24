Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tattoo Fixers - Die Cover Up Profis

Verbotener Fetisch

sixxStaffel 5Folge 3vom 24.12.2025
Verbotener Fetisch

Verbotener FetischJetzt kostenlos streamen

Tattoo Fixers - Die Cover Up Profis

Folge 3: Verbotener Fetisch

42 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12

Alex ist leidenschaftlicher Dichter und hat einen seiner eigenen Verse auf seinem Körper verewigt. Sketch unterbreitet ihm einen Vorschlag, wie er den unmöglichen Reim verschwinden lassen kann. Stuart will sich ein Portrait im Gedenken an seinen toten Stiefsohn stechen lassen, und Dean benötigt ein Cover-Up für ein Tattoo, das vor zehn Jahren nach einer wilden Partynacht entstanden ist.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Tattoo Fixers - Die Cover Up Profis
sixx
Tattoo Fixers - Die Cover Up Profis

Tattoo Fixers - Die Cover Up Profis

Alle 2 Staffeln und Folgen