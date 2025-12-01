Tattoo Fixers - Die Cover Up Profis
Folge 11: Quatsch mit Soße
44 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12
Ben hat seinen Körper aus Liebe zu seiner Tochter verzieren lassen, doch das Tattoo ging mächtig schief. Sketch hilft ihm und covert den Schriftzug mit einem angriffslustigen Tiger. Andrew hat dagegen ein Tattoo der besonderen Art von seinem Spitznamen, das er unbedingt verschwinden lassen möchte.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Tattoo Fixers - Die Cover Up Profis
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kunst
Produktion:GB, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: ALL3MEDIA International, Bildrechte: studio lambert & all3media international