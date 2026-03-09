(Nicht) für die EwigkeitJetzt kostenlos streamen
Teenager werden Mütter
Folge 10: (Nicht) für die Ewigkeit
60 Min.Folge vom 09.03.2026Ab 12
Kristin und Gerald hoffen nach der Hormontherapie auf grünes Licht für die Entnahme, doch am Telefon folgt die Ernüchterung. Melanie kämpft nach dem Kaiserschnitt mit Baby-Blues. Bei Joanna und Angelo bröckelt der Familienalltag. Michelle lässt ihr Tattoo covern, während Dominik einen Antrag plant.
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Teenager werden Mütter
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality, Dokumentation
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12ANGST, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 7-8, Season 12, Season 16, Season 18-19: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 13-15, Season 17: ODEON Entertainment Productions GmbH & © Season 18-20: ATV & © Season 20: 2026
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