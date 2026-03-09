Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Teenager werden Mütter

(Nicht) für die Ewigkeit

ATVStaffel 20Folge 10vom 09.03.2026
(Nicht) für die Ewigkeit

(Nicht) für die EwigkeitJetzt kostenlos streamen

Teenager werden Mütter

Folge 10: (Nicht) für die Ewigkeit

60 Min.Folge vom 09.03.2026Ab 12

Kristin und Gerald hoffen nach der Hormontherapie auf grünes Licht für die Entnahme, doch am Telefon folgt die Ernüchterung. Melanie kämpft nach dem Kaiserschnitt mit Baby-Blues. Bei Joanna und Angelo bröckelt der Familienalltag. Michelle lässt ihr Tattoo covern, während Dominik einen Antrag plant.

Weitere Folgen in Staffel 20

Alle Staffeln im Überblick

Teenager werden Mütter
ATV
Teenager werden Mütter

Teenager werden Mütter

Alle 20 Staffeln und Folgen