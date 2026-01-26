Teenager werden Mütter
Folge 4: Joannas Schock-Geburt
59 Min.Ab 12
Joanna liegt in den Wehen, ihr zweites Kind soll endlich kommen. Dann der Schock: Die Herztöne des Babys fallen rapide ab.
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12ANGST, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ODEON Entertainment Productions GmbH
