Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Teenager werden Mütter

Joannas Schock-Geburt

ATVStaffel 20Folge 4
Joannas Schock-Geburt

Joannas Schock-GeburtJetzt kostenlos streamen

Teenager werden Mütter

Folge 4: Joannas Schock-Geburt

59 Min.Ab 12

Joanna liegt in den Wehen, ihr zweites Kind soll endlich kommen. Dann der Schock: Die Herztöne des Babys fallen rapide ab.

Weitere Folgen in Staffel 20

Alle Staffeln im Überblick

Teenager werden Mütter
ATV
Teenager werden Mütter

Teenager werden Mütter

Alle 20 Staffeln und Folgen