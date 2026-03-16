Gender-Reveal außer KontrolleJetzt kostenlos streamen
Teenager werden Mütter
Folge 11: Gender-Reveal außer Kontrolle
59 Min.Folge vom 16.03.2026Ab 12
Laura steckt mitten im Chaos ihrer Gender-Reveal-Party – Tränen, Frust und geplatzte Ballons inklusive. Bei Lisa entscheidet ein DNA-Test endlich über Matheos Vater, während Marcell aufgetrieben werden muss. Vanessa und Marcel heiraten im Mini-Kreis, obwohl er den Ring vergisst. Melanie erlebt Charmayne-Mandys erstes Bad. Kristin und Gerald kämpfen trotz Vasektomie, Rauchproblem und skurrilen Tipps ums Schwangerwerden. Petra startet ihr Beauty-Studio – Miguels Hoffen auf einen Buben bleibt.
Weitere Folgen in Staffel 20
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Alle Staffeln im Überblick
Teenager werden Mütter
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12ANGST, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ODEON Entertainment Productions GmbH
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