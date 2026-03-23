Teenager werden Mütter
Folge 12: Der Friedhof-Antrag
61 Min.Folge vom 23.03.2026Ab 12
Dominik will Michelle einen Antrag machen und hat sich dafür den Zentralfriedhof ausgesucht.
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Teenager werden Mütter
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality, Dokumentation
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12ANGST, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ODEON Entertainment Productions GmbH
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