Teenager werden Mütter
Folge 3: Im Eiltempo zum Glück
59 Min.Ab 12
Laura erwartet ein Kind und ist gerade einmal 16 Jahre alt. Nun versucht ihre Mutter, ihr ein paar Tipps in Sachen Haushaltsführung zu geben.
Weitere Folgen in Staffel 20
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Teenager werden Mütter
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality, Dokumentation
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12ANGST, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ODEON Entertainment Productions GmbH
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